Mascalucia si fa galleria d’arte | la Biennale di Fotografia Passaggi entra nel vivo

Cataniatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mascalucia torna a essere teatro d’arte e riflessione visiva con la Biennale di Fotografia Passaggi 2025–2027, un progetto che trasforma il quotidiano in esperienza estetica e di pensiero. Dopo il successo delle prime esposizioni, ottobre si annuncia come un mese ricco di emozioni con due eventi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

