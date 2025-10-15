Mascalucia si fa galleria d’arte | la Biennale di Fotografia Passaggi entra nel vivo
Mascalucia torna a essere teatro d’arte e riflessione visiva con la Biennale di Fotografia Passaggi 2025–2027, un progetto che trasforma il quotidiano in esperienza estetica e di pensiero. Dopo il successo delle prime esposizioni, ottobre si annuncia come un mese ricco di emozioni con due eventi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
