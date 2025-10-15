Mascali al via i lavori idraulici sul torrente Continella a Santa Maria la Strada

Cataniatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nel 2024, il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha tracciato un bilancio degli interventi eseguiti, sottolineando il lavoro congiunto di Protezione Civile e Città Metropolitana di Catania.Gli sforzi si sono concentrati sulla messa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

mascali via lavori idrauliciTorrente Torcicoda e Lago di Pergusa, al via i lavori idraulici per evitare le esondazioni - Sono stati avviati lo scorso mercoledì 1° ottobre i lavori, finanziati dall’autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, relativi agli interventi urgenti di manutenzione e sistemazione ... Segnala vivienna.it

mascali via lavori idrauliciLa messa in sicurezza idraulica: "Lavori conclusi in via San Marco" - Prevenire quelle che possono essere le conseguenze, anche gravi, del meteo avverso. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mascali Via Lavori Idraulici