Marvin & Andrea Prezioso | nuovo live alla Scala di King’s Cross a Londra il 14 novembre
ROMA – Nuovo imperdibile live dal respiro europeo per Marvin e Andrea Prezioso: il duo simbolo della dance italiana è pronta a conquistare Londra con un evento unico in programma il prossimo 14 novembre sul palco della prestigiosa Scala di King’s Cross. Uno show esclusivo dedicato all’Italia e al fascino intramontabile degli anni ’90, per far rivivere al pubblico internazionale tutta l’intensità e l’emozione vera di una stagione musicale che ha fatto la storia. Intanto è disponibile da oggi il videoclip ufficiale di “COME NEGLI ANNI ‘90”, OMYRA Music (ADAWarner), l’ultimo esplosivo singolo di Marvin & Andrea Prezioso in collaborazione con Moreno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
