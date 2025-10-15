Martellate alle vetrine minacce col coltello al supermercato e in farmacia | arrestati i rapinatori violenti

Today.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In meno di un mese, tra il 30 agosto e il 26 settembre scorsi, avevano seminato il terrore tra gli esercizi commerciali di Torino, mettendo a segno diverse rapine violente, tra martellate alle vetrine e minacce ai dipendenti. Adesso la polizia è riuscita ad arrestare i presunti responsabili: un. 🔗 Leggi su Today.it

