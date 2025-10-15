La stagione agonistica di Marta Rossetti è finita ancora prima di iniziare. La poliziotta bresciana è caduta durante il raduno svolto sulla pista Leo Gurschler in Val Senales (in provincia di Bolzano) e ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. In passato l’azzurra aveva dovuto fare i conti con il medesimo infortunio al ginocchio sinistro, sarà operata nei prossimi giorni e salterà l’intera stagione agonistica. La 26enne aveva preso parte a un paio di giganti di South American Cup nel mese di settembre a Ushuaia, non terminando la prima prova e concludendo la seconda in quattordicesima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marta Rossetti infortunata: la stagione finisce prima di iniziare. Cos’è successo alla sciatrice?