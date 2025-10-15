Marta Rossetti infortunata | la stagione finisce prima di iniziare Cos’è successo alla sciatrice?
La stagione agonistica di Marta Rossetti è finita ancora prima di iniziare. La poliziotta bresciana è caduta durante il raduno svolto sulla pista Leo Gurschler in Val Senales (in provincia di Bolzano) e ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. In passato l’azzurra aveva dovuto fare i conti con il medesimo infortunio al ginocchio sinistro, sarà operata nei prossimi giorni e salterà l’intera stagione agonistica. La 26enne aveva preso parte a un paio di giganti di South American Cup nel mese di settembre a Ushuaia, non terminando la prima prova e concludendo la seconda in quattordicesima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Marta Rossetti infortunata: la stagione finisce prima di iniziare. Cos’è successo alla sciatrice? - La poliziotta bresciana è caduta durante il raduno svolto sulla pista Leo ... Da oasport.it
Marta Rossetti, che sfortuna: la sciatrice cade nell'ultimo giorno di raduno, ginocchio ko. Salterà l'intera stagione - Brutto infortunio per Marta Rossetti: proprio nel corso dell'ultima giornata del raduno della squadra di slalom femminile di Coppa del mondo. ildolomiti.it scrive
Clamorosa rottura del ginocchio per Marta Rossetti, caduta terribile all'ultimo giorno di raduno. Addio Olimpiadi - Marta Rossetti riporta grave infortunio al ginocchio dopo una caduta nell'ultimo giorno di allenamento, stagione saltata e Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ... Riporta sport.virgilio.it