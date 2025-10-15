Marta Capponi al ' Gravina in Jazz 2025'
Terzo grande appuntamento per il “Gravina in Jazz 2025”, cartellone che da anni presenta, come tutte le produzioni dell’Associazione Musikante del Presidente e Direttore Artistico Antonio Petralia, una carrellata di nomi dalle giovani promesse alle realtà più importanti a livello nazionale ed. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
