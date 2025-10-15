Marotta sul bilancio | Per la prima volta registriamo un utile netto è storia Con il nuovo stadio opportunità straordinarie

Inter News 24 Le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, sull’approvazione del bilancio dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito. Giuseppe Marotta, attraverso un comunicato ufficiale, ha commentato il nuovo bilancio approvato dall’ Inter. LE PAROLE – Il bilancio che è stato approvato oggi segna una tappa storica: per la prima volta nella storia moderna del Club, registriamo un utile netto. Questo risultato riflette la forza della nostra strategia, basata su sostenibilità, efficienza operativa e massimizzazione delle nostre risorse. Un ringraziamento speciale va a Oaktree, che ha sostenuto e guidato il Club con professionalità e visione strategica, assicurando una governance e una disciplina finanziaria solide. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta sul bilancio: «Per la prima volta registriamo un utile netto, è storia. Con il nuovo stadio opportunità straordinarie»

