Marotta all’Assemblea annuale | L’Inter cresce e punta ai nuovi trofei
Inter News 24 Marotta, presidente dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Assemblea annuale dei soci! Le parole del patron nerazzurro. Il presidente dell’ Inter, Giuseppe Marotta, ha preso la parola durante l’Assemblea annuale dei soci per fare il punto sul bilancio e sulle prospettive future del club. Il bilancio approvato ha chiuso con un utile di 35,4 milioni di euro, segnando una crescita netta di 70 milioni rispetto al 30 giugno 2024. Inoltre, l’Inter ha raggiunto un record di ricavi, pari a 567 milioni di euro, con un incremento di 94 milioni rispetto all’anno precedente. Marotta ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, sottolineando come l’Inter stia diventando sempre più solida non solo dal punto di vista economico, ma anche finanziario e manageriale. 🔗 Leggi su Internews24.com
#Inter, l'Assemblea dei soci approva il bilancio. #Marotta: "Utile per la prima volta" #SkySport #SkySerieA #SerieA - X Vai su X
"Il ritorno del Barcellona è stato un atto spontaneo. Abbiamo accolto con entusiasmo questo ritorno, rappresenta un grande club ed è importante averlo in questo organismo". Lo ha detto il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, all'assemblea EFC. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
