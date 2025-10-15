Mark Benioff | È iniziata la rivoluzione degli agenti L’IA eleva le persone non le sostituisce
Dal palco del Moscone Center il Ceo di Salesforce annuncia un investimento da 15 miliardi per ridisegnare San Francisco come hub per l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Leggi anche questi approfondimenti
Benioff shock su San Francisco: Marc Benioff, il miliardario capo della Salesforce Inc. dopo anni di donazioni a cause progressiste in California, chiede a Trump di schierare la Guardia Nazionale in città. Motivo: crisi di sicurezza pubblica, overdose e degrado - facebook.com Vai su Facebook
Mark Benioff: “È iniziata la rivoluzione degli agenti. L’IA eleva le persone, non le sostituisce” - Dal palco del Moscone Center il Ceo di Salesforce annuncia un investimento da 15 miliardi per ridisegnare San Francisco come hub per l’intelligenza artificiale ... Scrive repubblica.it