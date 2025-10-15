Maritozzi immangiabili qualità deludente e prezzi eccessivi | chiude dopo soli 8 mesi Maritz la maritozzeria di Iginio Massari

Dopo otto mesi dall’apertura, “ Maritz ”, la maritozzeria firmata da Iginio Massari in corso di Porta Ticinese a Milano, ha chiuso temporaneamente per lavori interni. Il locale, inaugurato a febbraio, si era presentato con un format monoprodotto dedicato esclusivamente al maritozzo, proposto a prezzi più alti rispetto alla media romana. Le recensioni online, però, sono state tutt’altro che favorevoli. Su Tripadvisor il punteggio medio si è fermato a 1,6 stelle, mentre su Google non supera le 3,2. Tra i commenti, diversi utenti hanno definito i maritozzi “immangiabili” e giudicato “ qualità deludente e prezzi eccessivi ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

