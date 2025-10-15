Marito e moglie trovati morti in un camper dopo un festival macabra scoperta in Inghilterra | indagini in corso

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chris e Kayleigh Coll, 45 e 38 anni, sono stati trovati morti dopo aver partecipato a un festival nella New Forest, una zona verde attrezzata a parco nel sud dell'Inghilterra. I corpi dei due, marito e moglie, genitori di quattro bambini, sono stati rinvenuti in un camper. Sul caso indagano le forze dell'ordine locali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

marito moglie trovati mortiMarito e moglie trovati morti in un camper dopo un festival, macabra scoperta in Inghilterra: indagini in corso - Chris e Kayleigh Coll, 45 e 38 anni, sono stati trovati morti dopo aver partecipato a un festival nella New Forest, una zona verde attrezzata a parco ... Segnala fanpage.it

Alessandro e Luciana, marito e moglie morti tra le fiamme dopo l'incidente frontale: la loro auto a gpl ha preso fuoco - Si indaga per omicidio stradale, sequestrati entrambi i veicoli coinvolti ... today.it scrive

marito moglie trovati mortiSposati da 30 anni, marito e moglie muoiono a due ore di distanza: la storia dal Salento - Una storia d’amore che supera la barriera del dolore e della morte quella tra Romeo ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Marito Moglie Trovati Morti