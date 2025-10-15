Marito e moglie trovati morti in un camper dopo un festival macabra scoperta in Inghilterra | indagini in corso

Chris e Kayleigh Coll, 45 e 38 anni, sono stati trovati morti dopo aver partecipato a un festival nella New Forest, una zona verde attrezzata a parco nel sud dell'Inghilterra. I corpi dei due, marito e moglie, genitori di quattro bambini, sono stati rinvenuti in un camper. Sul caso indagano le forze dell'ordine locali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

