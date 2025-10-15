Mario Sechi nega la carestia a Gaza | Non ne ho visti tanti dimagriti Pallywood racconta menzogne Israele ha vinto bene - VIDEO

Abbiamo visto i video, io non è che ne ho visti tanti dimagriti come si diceva, certamente la guerra è una sofferenza e un errore e così via ma mi pare che le prove siano lì", ha detto il direttore responsabile di Libero Il direttore responsabile di Libero Mario Sechi nega la carestia a Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mario Sechi nega la carestia a Gaza: "Non ne ho visti tanti dimagriti, Pallywood racconta menzogne, Israele ha vinto bene" - VIDEO

