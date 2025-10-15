Mario Coppa nominato responsabile del dipartimento Enti Locali della DC
Il segretario provinciale della DC, Pietro Lipera, nell’ottica di una completa organizzazione del partito, su proposta del segretario nazionale Totò Cuffaro, d’intesa con la deputazione regionale, ha nominato Mario Coppa, responsabile del dipartimento Enti Locali della DC per la provincia di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Sotto lo sguardo attento di Mario Balotelli, al “Chittolina” per salutare il fratello Enock, il Vado si è imposto sul Sestri Levante e si è qualificato ai sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 22 ottobre in casa della Pistoiese - facebook.com Vai su Facebook