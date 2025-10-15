Marinelli deciso a passare il turno | Sarà la miglior Civitanovese possibile

Dopo il pareggio in campionato contro il Montefano, la Civitanovese torna in campo oggi per il ritorno dei quarti di Coppa Italia. Al Polisportivo, fischio d’inizio alle 15.30, sarà di scena il Chiesanuova e si ripartirà dal vantaggio rossoblù maturato all’andata, uno 0-2 determinato dalle reti di Franco e Ganev. Il match sarà la seconda uscita ufficiale per il tecnico dei rivieraschi Daniele Marinelli che nelle sue parole dimostra di non sottovalutare l’importanza di una competizione che potrebbe rappresentare una valida opportunità di riscatto. "La Coppa – dice l’allenatore – è importantissima in Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

