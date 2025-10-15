Maria Laura Amendola candidata Capolista in Irpinia per Roberto Fico Presidente
È quindi arrivato il momento dell’annuncio ufficiale.Scelta e valori della lista civicaSono candidata alle elezioni regionali in Campania e capolista in Irpinia per la lista “Roberto Fico Presidente”.Una lista civica che - da Avellino a Napoli, passando per Salerno, Benevento e Caserta - è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In Irpinia correranno Maria Laura Amendola, Franco Fiordellisi e Luigi Famiglietti. - facebook.com Vai su Facebook
Amendola: “Impegno concreto per le aree interne. Con Fico uno spazio di libertà” Avellino Prende Parte presenta la candidata alla Regione - E abbiamo accolto la sua disponibilità a dialogare con noi per dare rappresentanza alle nostre ... Lo riporta corriereirpinia.it