Maria Callas a Firenze | al Teatro del Maggio la scultura firmata Nikos Floros

Firenze, 15 ottobre 2025 - La Divina e Firenze, un legame che si rinnova attraverso l'arte di Nikos Floros. "Maria Callas a Firenze" è l'esposizione della scultura dell'artista greco, fra i più conosciuti al mondo, che da oggi, 14 ottobre, rimarrà fino al 14 gennaio davanti al teatro del Maggio Musicale Fiorentino grazie alla collaborazione con il Consolato di Grecia a Firenze. La statua dedicata al celebre soprano è una scultura in acciaio alta 2 metri e mezzo, pesa quasi mezza tonnellata e arriva nella nostra città dopo essere stata esposta in altre città italiane ed europee. Firenze è infatti una delle tappe di un'opera destinata al viaggio e che a sua volta rientra in un progetto culturale di matrice internazionale, ideato da Floros, con il duplice obiettivo di rendere omaggio all'immortale e iconica figura di Maria Callas ma anche di parlare al mondo, attraverso arte e musica, di bellezza, rispetto tra i popoli, cura dell'ambiente e sostenibilità.

