Marconia hashish nascosto nel cassonetto della serranda | arrestato in un centro di accoglienza
Un 40enne egiziano è stato arrestato a Marconia per detenzione di hashish a fini di spaccio in un centro di accoglienza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
