Marco Masini continua il suo tour Ci vorrebbe ancora il mare con tre live nei palazzetti e molti altri nei teatri. Il 2025 rappresenta per Marco Masini un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa, e per celebrare questa ricorrenza l’amato cantautore da luglio condividerà con il pubblico il suo repertorio – che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni – nel tour Ci vorrebbe ancora il mare. Tre le date evento nei grandi spazi dei palasport a cui si sono aggiunte, a partire dallo scorso 4 luglio, date in tutta Italia. I biglietti dei concerti sono disponibili online e nei punti vendita abituali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Marco Masini, il tour Ci vorrebbe ancora il mare continua nei palazzetti