Marco Masini il tour Ci vorrebbe ancora il mare continua nei palazzetti
Marco Masini continua il suo tour Ci vorrebbe ancora il mare con tre live nei palazzetti e molti altri nei teatri. Il 2025 rappresenta per Marco Masini un anno di anniversari importanti, primo tra tutti l’inizio della sua carriera artistica, avviata 35 anni fa, e per celebrare questa ricorrenza l’amato cantautore da luglio condividerà con il pubblico il suo repertorio – che emoziona e ha fatto emozionare intere generazioni – nel tour Ci vorrebbe ancora il mare. Tre le date evento nei grandi spazi dei palasport a cui si sono aggiunte, a partire dallo scorso 4 luglio, date in tutta Italia. I biglietti dei concerti sono disponibili online e nei punti vendita abituali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Scopri altri approfondimenti
Tanti si chiedono se ci saranno Fedez e Marco Masini in coppia, dopo l’exploit nella serata cover del 2025 #FestivalSanremo2026 - X Vai su X
Ieri sera a Liegi il tour ha ripreso il via con una fantastica serata! Grazie Questa sera saremo a Mons, già sold out, e domani Brussels! Vi aspetto! Ph Laura Badiali #MarcoMasini #CiVorrebbeAncoraIlMare Friends and Partners - Concerti ed eventi Momy - facebook.com Vai su Facebook
’Ci vorrebbe ancora il mare’. Masini al teatro delle Rocce - Una carriera da ripercorrere nel suo tour estivo intitolato ‘Ci vorrebbe ancora il mare’, citando un suo vecchio successo, che stasera fa ... Si legge su lanazione.it
Scaletta Marco Masini a Ravenna, 2 ottobre 2025 - Giovedì 2 ottobre, data speciale del tour 2025 di Marco Masini per la rassegna IMAGinACTION. Scrive radiomusik.it
Marco Masini a Sanremo in coppia con Fedez? “Per l’Ariston ci vuole un progetto. Carriera? Alti e bassi, ma sono qui” - Per il cantante quattro date lombarde per il tour celebrativo dei 35 anni di carriera (il 24 ottobre al Forum):“Artisticamente a Milano sono nato. msn.com scrive