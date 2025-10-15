Marco è Le Cornu ma di cognome fa ancora Travaglio
Le Cornu è chi ha le corna, chi ha la forma di un corno, chi ha idee strambe, quasi cornute; è, nel suo significato sostanziale e di strada, una carogna, un habitué della cornificazione, un cacciaballe una specie di teppista, un bugiardone e, ma proprio alla fine, anche un giornalista considerato. Eppure insistono: Marco, Le Cornu, di cognome farebbe ancora Travaglio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
