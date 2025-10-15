Marc Marquez infortunato | sotto i ferri tempi di recupero incerti

Marc Marquez è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico alla scapola destra presso l’Ospedale Ruber Internacional di Madrid. Il pilota spagnolo, coinvolto nello sfortunato incidente con Marco Bezzecchi durante il Gran Premio d’Indonesia, aveva inizialmente scelto, insieme al suo team medico, un approccio conservativo. Tuttavia, dopo una settimana di immobilizzazione, gli esami non hanno mostrato i progressi sperati e si è deciso di procedere con l’operazione. L’equipe che lo segue ha riscontrato una frattura coracoidea e una lesione ai legamenti acromioclavicolari, che non si stavano consolidando in modo adeguato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Marc Marquez infortunato: sotto i ferri, tempi di recupero incerti

Argomenti simili trattati di recente

? Modalità recupero e poi...caccia al 10º titolo per Marc #Marquez Lo spagnolo ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni #Motogp #Tuttosport - X Vai su X

? "Dopo un controllo per l'infortunio alla scapola destra, Marc Marquez è stato sottoposto con successo a un'operazione presso l'Ospedale Ruber Internacional di Madrid, in Spagna". Così la Ducati in una nota sul proprio sito ufficiale in merito alle condizioni - facebook.com Vai su Facebook

MotoGP | Cambia la strategia di recupero di Marquez: Marc è stato operato alla scapola destra - La Ducati ha diffuso un aggiornamento questa mattina, spiegando che il campione del mondo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per stabilizzare la frattura del coracoide e riparare i legamen ... Si legge su it.motorsport.com

MotoGP, Marc Marquez finisce sotto i ferri: si allungano i tempi di recupero - Marc Marquez è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico alla spalla destra a Madrid dopo che un controllo ha rivelato un’instabilità ... Si legge su virgilio.it

Marc Marquez operato: la terapia conservativa non stava funzionando - Il campione spagnolo è finito sotto i ferri a Madrid per la frattura del coracoide e la lesione ai legamenti della spalla destra ... Secondo formulapassion.it