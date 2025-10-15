Mara Venier rompe il silenzio sul caso Gabriele Corsi | Non volevo dividere la scena? Ecco la verità

Mara Venier è tornata a raccontarsi in un’intervista esclusiva al settimanale Chi, affrontando uno dei momenti più discussi della nuova stagione di Domenica In: il caso Gabriele Corsi. Il conduttore, inizialmente confermato nel cast corale del programma, aveva poi deciso di tirarsi indietro all’ultimo momento, alimentando diverse indiscrezioni sul motivo della sua scelta. All’epoca, la Venier aveva condiviso su Instagram un articolo dal titolo “Basso cachet dietro al no di Corsi”, voce poi smentita dallo stesso Corsi. Ora, la conduttrice fa chiarezza e racconta la sua verità con la consueta franchezza. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Mara Venier rompe il silenzio sul caso Gabriele Corsi: “Non volevo dividere la scena? Ecco la verità”

