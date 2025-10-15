Mara Venier rompe il silenzio dopo le critiche a Domenica In e svela la verità su Gabriele Corsi

Mara Venier è una conduttrice, ma soprattutto è un simbolo della televisione. Mara è la “Zia” d’Italia, colei che da anni, ormai, tiene compagnia agli italiani nel pomeriggio della domenica. Ma c’è stato un tempo in cui la Zia è stata lontana dalla Rai. E ora c’è un tempo in cui, nonostante alcune difficoltà personali che non ha mai nascosto per la salute del marito, Nicola Carraro, va in onda regolarmente alla domenica. Ma viene subissata di critiche. Oggi Domenica In prevede la presenza di altri co-conduttori – Teo Mammucari, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio – ma qualcosa non sta andando come previsto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mara Venier rompe il silenzio dopo le critiche a Domenica In e svela la verità su Gabriele Corsi

Altre letture consigliate

L'attore si racconta da Mara Venier: "Dopo la morte di mamma, la nonna ci ha accolti ma poi siamo finiti in istituto fino ai 18 anni" - facebook.com Vai su Facebook

Domenica in: se Mara Venier vuole voltare pagina, figuriamoci il pubblico - X Vai su X

Mara Venier rompe il silenzio sull’assenza di Gabriele Corsi a Domenica In: “La verità è molto semplice” - Mara Venier ha rotto il silenzio sulla mancata partecipazione di Gabriele Corsi a Domenica In, di cui nei mesi scorsi si è a lungo parlato ... Secondo fanpage.it

“Fino a qui non ho proferito parola, mentre sulla questione si è detto di tutto. Mi hanno raccontata come quella che non voleva dividere la scena ma era un atto d’amore ... - La conduttrice spiega il suo punto di vista sull'addio di Corsi al programma: "Era un atto d'amore, non volevo la scena solo per me" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Domenica In è un flop?/ Il direttore Rai rompe il silenzio e svela il futuro del programma - Gli ascolti di Domenica In sono un flop e la conduzione corale è a rischio? ilsussidiario.net scrive