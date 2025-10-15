Mara Venier l’annuncio dopo lo scontro e le polemiche su Domenica In

Mara Venier è tornata a parlare e, come spesso accade quando decide di farlo, non ha lasciato spazio a interpretazioni. La conduttrice veneta, volto simbolo di Domenica In, ha scelto le pagine del settimanale Chi per rompere il silenzio e chiarire diversi punti rimasti in sospeso, sia sul piano personale sia professionale. Lo ha fatto in occasione dei trent’anni della rivista diretta da Alfonso Signorini, alla quale ha voluto riconoscere un ruolo cruciale nella sua carriera, rievocando il momento in cui la stampa l’aveva data per finita. Mara ha ricordato con emozione il periodo in cui il mondo dello spettacolo sembrava averle voltato le spalle. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it