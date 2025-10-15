Mara Venier l’annuncio dopo lo scontro e le polemiche su Domenica In
Mara Venier è tornata a parlare e, come spesso accade quando decide di farlo, non ha lasciato spazio a interpretazioni. La conduttrice veneta, volto simbolo di Domenica In, ha scelto le pagine del settimanale Chi per rompere il silenzio e chiarire diversi punti rimasti in sospeso, sia sul piano personale sia professionale. Lo ha fatto in occasione dei trent’anni della rivista diretta da Alfonso Signorini, alla quale ha voluto riconoscere un ruolo cruciale nella sua carriera, rievocando il momento in cui la stampa l’aveva data per finita. Mara ha ricordato con emozione il periodo in cui il mondo dello spettacolo sembrava averle voltato le spalle. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'attore si racconta da Mara Venier: "Dopo la morte di mamma, la nonna ci ha accolti ma poi siamo finiti in istituto fino ai 18 anni" - facebook.com Vai su Facebook
Domenica in: se Mara Venier vuole voltare pagina, figuriamoci il pubblico - X Vai su X
Mara Venier il durissimo sfogo dopo le critiche a Domenica In: "Adesso parlo io" - La conduttrice ha rotto il silenzio su quanto successo con Gabriele Corsi che inizialmente doveva condurre il programma della domenica pomeriggio di Rai1 insieme a lei ... Secondo today.it
Domenica In, Mara Venier condurrà da sola, senza Mammucari, Miccio e Cerno? Scoppia il caso dopo il flop - Gli ascolti di Domenica In sono flop e Mara Venier, che divide lo schermo con Cerno, Mammucari e Miccio, potrebbe tornare sola. Si legge su donnapop.it
Mara Venier, fan preoccupati dopo la foto in lacrime: la conduttrice chiarisce - Domenica 21 settembre partirà la nuova stagione di “Domenica In”, con Mara Venier al timone, accompagnata da Teo Mammuccari, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. notizie.it scrive