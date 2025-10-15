Mara Venier il durissimo sfogo dopo le critiche a Domenica In | Adesso parlo io

Today.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mara Venier è infastidita e molto. La conduttrice ha deciso di rompere il silenzio sul settimanale Chi. In occasione dei 30 anni del magazine, alcuni vip stanno raccontando il loro rapporto con il settimanale. Per Mara le pagine patinate dirette da Alfonso Signorini hanno avuto un ruolo molto. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

mara venier durissimo sfogoMara Venier il durissimo sfogo dopo le critiche a Domenica In: "Adesso parlo io" - La conduttrice ha rotto il silenzio su quanto successo con Gabriele Corsi che inizialmente doveva condurre il programma della domenica pomeriggio di Rai1 insieme a lei ... Riporta today.it

mara venier durissimo sfogoDomenica In, Evelina Sgarbi: “Ho visto mio padre a 47 kg e disidratato”. Dure critiche di Mara Venier - Un’intervista molto accesa, partita in maniera pacata e terminata con toni accesi: sul finale è dovuto intervenire l’avvocato della giovane ... Scrive dilei.it

mara venier durissimo sfogoAmici schiaccia Domenica In: Maria De Filippi trionfa, Mara Venier fa ascolti bassi e annuncia l’addio - Tempi duri per Mara Venier e la sua Domenica In: gli ascolti di Amici di Maria De Filippi sono nettamente più alti! Lo riporta donnapop.it

Cerca Video su questo argomento: Mara Venier Durissimo Sfogo