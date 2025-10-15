Manutenzione straordinaria ai sistemi informativi del Comune | uffici del Settore Tributi ed Entrate Comunali chiusi al pubblico il calendario dei disagi
A causa dei lavori di manutenzione straordinaria ai sistemi informativi, gli uffici del Settore Tributi ed Entrate Comunali saranno chiusi al pubblico secondo il seguente calendario:Ufficio TARi chiuso nei giorni: 20-21-22 ottobre e 11-12-13 novembreUfficio Imposta di soggiorno-CUP-Pubbliche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
