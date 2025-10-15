Manutenzione e nuovi percorsi nella Valle dell' Orfento | lo chiede la Lega che lancia l' idea di un unico anello escursionistico FOTO

Ilpescara.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interventi di manutenzione e, soprattutto, un la realizzazione di un nuovo sentiero escursionistico e il recupero dell’antico tracciato che conduce al Mulino Morizio per rendere la Valle dell’Orfento più sicura, maggiormente fruibile e ancor più attrattiva consentendone di scoprire angoli ad oggi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Nati ben 37 nuovi itinerari escursionistici in Liguria - Con l’aggiunta di 37 nuovi percorsi e il miglioramento di altri due tracciati, il patrimonio escursionistico della Liguria si arricchisce di 132 chilometri, portando il totale a ben 5. Segnala siviaggia.it

Manutenzioni e lavori pubblici, tutti gli interventi dei municipi presentati al Comune di Genova - Si tratta di 37 lavori di manutenzione straordinaria finanziati dall'Amministrazione comunale con 2,5 milioni di euro. Da msn.com

Insegnanti di sostegno, in Valle d'Aosta e online i percorsi di specializzazione - Il ministero dell'Università e della ricerca ha assegnato 90 posti ai residenti in Valle d'Aosta per il nono ciclo dei percorsi di formazione volti al conseguimento della specializzazione per il ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Manutenzione Nuovi Percorsi Valle