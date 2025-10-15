Manutenzione e nuovi percorsi nella Valle dell' Orfento | lo chiede la Lega che lancia l' idea di un unico anello escursionistico FOTO

Interventi di manutenzione e, soprattutto, un la realizzazione di un nuovo sentiero escursionistico e il recupero dell’antico tracciato che conduce al Mulino Morizio per rendere la Valle dell’Orfento più sicura, maggiormente fruibile e ancor più attrattiva consentendone di scoprire angoli ad oggi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

