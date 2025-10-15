Manuela Carriero rompe il silenzio dopo l' incidente di Francesco Chiofalo | Hanno perso il controllo dell' auto

Dopo la notizia che Francesco Chiofalo è stato vittima di un incidente a Dubai, a rompere il silenzio è la sua fidanzata, l'ex tronista Manuela Carriero. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Manuela Carriero rompe il silenzio dopo l'incidente di Francesco Chiofalo: "Hanno perso il controllo dell'auto"

Contenuti che potrebbero interessarti

Francesco Chiofalo è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Dubai. A chiarire le dinamiche dell’episodio a Fanpage.it è stata la compagna Manuela Carriero. Tutte le preoccupazioni legate alla placca che ha nel cranio. Le parole di lei ? - facebook.com Vai su Facebook

Manuela Carriero furiosa: spunta una critica social e l’ex Uomini e donne ribatte/ “Questa società è malata” - Da ormai qualche mese Manuela Carriero ha aperto un nuovo capitolo della sua vita, ritrovando il sorriso e l’amore al fianco del fidanzato Francesco Chiofalo. Riporta ilsussidiario.net

Temptation Island, Manuela Carriero vittima di body shaming: la reazione dell'ex tronista di Uomini e Donne - L'ex protagonista di Temptation Island e Uomini e Donne replica per le rime. Si legge su comingsoon.it

Manuela Carriero insultata per la foto in bikini, la replica al body shaming: “Mi piaccio con smagliature e c**o flaccido” - Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne ed ex volto di Temptation Island, ha subito un episodio di body shaming sui social. Come scrive fanpage.it