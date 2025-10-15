Manovra taglio dell’Irpef e rottamazione quinquies confermati | le misure
Dopo giornate passate a dosare parole e cifre come ingredienti di una ricetta sempre più complicata, la Manovra 2026 è stata infornata. Sono 18 i miliardi di euro in campo e il menù ha il sapore agrodolce. Il Consiglio dei ministri ha dato via libera alle linee guida del piano, stilato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che mette in fila qualche vecchia conoscenza: sforbiciata all’Irpef per il ceto medio, aggiustamenti sull’Isee, più ossigeno alla sanità pubblica e una manciata di misure per i nuclei familiari. Nel corso della riunione a Palazzo Chigi, Giancarlo Giorgetti ha confermato che il Documento programmatico di bilancio è pronto per il consueto viaggio a Bruxelles, dove lo attende l’accoglienza tiepida che spetta a ogni proposta italiana di ottobre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Approfondisci con queste news
Manovra, due miliardi per i salari. Taglio Irpef e più spese militari - X Vai su X
Manovra 2026: meno tasse e più sostegno alle famiglie? La nuova legge di bilancio muove 18 miliardi di euro, con tre obiettivi chiari: alleggerire le tasse sul lavoro, ridurre le disuguaglianze e rafforzare la rete sociale. La misura più attesa è il taglio della seco - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, taglio dell’Irpef e rottamazione quinquies confermati: le misure - Con un valore complessivo di 18 miliardi, la Manovra 2026 mira a sostenere famiglie, imprese e sanità riducendo il peso fiscale e cercando un equilibrio tra rigore finanziario e crescita del Paese ... Da quifinanza.it
Manovra 2026: pensioni, taglio Irpef, rottamazione delle cartelle e bonus famiglie. Tutte le misure - Il vero scoglio rimane il contributo delle banche (e delle assicurazioni). Secondo quotidiano.net
Manovra, taglio Irpef: benefici fino ai 200mila euro. Cambiano le pensioni, detassato lavoro festivo e notturno, prima casa fuori dall'Isee - I fondamentali decisi nel vertice notturno domenica a casa della premier Giorgia Meloni con i leader del centrodestra, tra una spigola e un involtino. Lo riporta ilmattino.it