Dopo giornate passate a dosare parole e cifre come ingredienti di una ricetta sempre più complicata, la Manovra 2026 è stata infornata. Sono 18 i miliardi di euro in campo e il menù ha il sapore agrodolce. Il Consiglio dei ministri ha dato via libera alle linee guida del piano, stilato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che mette in fila qualche vecchia conoscenza: sforbiciata all’Irpef per il ceto medio, aggiustamenti sull’Isee, più ossigeno alla sanità pubblica e una manciata di misure per i nuclei familiari. Nel corso della riunione a Palazzo Chigi, Giancarlo Giorgetti ha confermato che il Documento programmatico di bilancio è pronto per il consueto viaggio a Bruxelles, dove lo attende l’accoglienza tiepida che spetta a ogni proposta italiana di ottobre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Manovra, taglio dell’Irpef e rottamazione quinquies confermati: le misure