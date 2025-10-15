Manovra | Pd ' governo immobile non affronta sfide decisive per il Paese'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "La manovra approvata dal governo Meloni è la più modesta e inconsistente da molti anni a questa parte. Di fronte a un'economia ferma - nonostante gli investimenti del Pnrr - ai contraccolpi negativi dei dazi di Trump e all'aumento delle disuguaglianze e della povertà, la maggioranza ha deciso di navigare a vista, privilegiando l'austerità allo sviluppo. La legge di bilancio che si va delineando si rassegna alla stagnazione e rinuncia a mettere in campo una strategia di rilancio dell'economia. Tenere i conti in ordine è importante, ma se il Paese non tornerà a crescere, sarà molto difficile anche contenere il peso del debito pubblico, come evidenziano le stime preoccupanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio". 🔗 Leggi su Iltempo.it

