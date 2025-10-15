Manovra | Pd ' governo immobile non affronta sfide decisive per il Paese'
Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "La manovra approvata dal governo Meloni è la più modesta e inconsistente da molti anni a questa parte. Di fronte a un'economia ferma - nonostante gli investimenti del Pnrr - ai contraccolpi negativi dei dazi di Trump e all'aumento delle disuguaglianze e della povertà, la maggioranza ha deciso di navigare a vista, privilegiando l'austerità allo sviluppo. La legge di bilancio che si va delineando si rassegna alla stagnazione e rinuncia a mettere in campo una strategia di rilancio dell'economia. Tenere i conti in ordine è importante, ma se il Paese non tornerà a crescere, sarà molto difficile anche contenere il peso del debito pubblico, come evidenziano le stime preoccupanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Manovra, scontro tra governo e banche. Non c’è intesa sul prelievo: il buco nelle coperture - X Vai su X
Manovra 2026, il governo dopo il Cdm annuncia le novità su Irpef, stipendi e bonus Ecco cosa sappiamo finora e cosa resta da decidere: https://fanpa.ge/VPoPH - facebook.com Vai su Facebook
Manovra: Pd, 'governo immobile, non affronta sfide decisive per il Paese' - "La manovra approvata dal governo Meloni è la più modesta e inconsistente da molti anni a questa parte. Secondo lanuovasardegna.it
Manovra: Pd, Governo rilanci piccoli borghi, 'Case a 1 euro' e' il modello giusto - Venduti oltre 70 immobili,obbligo ristrutturazione in 3 anni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Segnala ilsole24ore.com
Superbonus, il Pd chiede la proroga per il cratere 2009: “Serve un intervento immediato” - Secondo i dem, il decreto legge 95/2025 ha escluso il cratere 2009 sia dal Superbonus rafforzato, in scadenza a fine 2025, sia da quello combinato, riservato alle pratiche presentate entro marzo 2024, ... Da laquilablog.it