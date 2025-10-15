Manovra patriottica | meno tasse più fondi alla sanità E due sorprese | 60 euro alle mamme e prima casa fuori dall’Isee

I conti in regola sono di destra? Da almeno tre anni sì. E il sostegno alla famiglia, alle mamme, i tagli delle tasse e la sanità pubblica? Altrettanto. Ecco perché quella che il ministro Giorgetti ha definito un “miracolo”, potrebbe tranquillamente essere definita una manovra patriottica, che guarda al nucleo centrale della società italiana, colpendo anche i poteri forti come le banche, coinvolgendoli nella redistribuzione del reddito. Nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2026-2028, approvato ieri dal Cdm, i saldi della legge di bilancio sono definiti, i contenuti quasi: il testo andrà domani in Consiglio dei ministri e le varie indiscrezioni trapelate sui giornali saranno messe nero su bianco anche a beneficio del Parlamento, che a breve inizierà a lavorarci su. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Manovra patriottica: meno tasse, più fondi alla sanità. E due sorprese: 60 euro alle mamme e prima casa fuori dall’Isee

Altre letture consigliate

Albano (FdI): “Una manovra responsabile, nel segno della stabilità e del buon governo” https://lavocedelpatriota.it/albano-fdi-una-manovra-responsabile-nel-segno-della-stabilita-e-del-buon-governo/… via @vocedelpatriota - X Vai su X

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha annunciato che al vertice di venerdì a Palazzo Chigi il sindacato presenterà le proprie richieste sulla manovra economica. Sul caso Flotilla, Landini ha aggiunto: “Se questo è il governo dei patrioti, allora de - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, la mossa del governo per aumentare il netto in busta paga: meno tasse su tredicesime e straordinari - Il governo Meloni lavora alla manovra finanziaria, l'obiettivo è quello di arrivare al testo definitivo già a inizio della settimana prossima, ma restano ancora tanti i punti da chiarire. Come scrive affaritaliani.it

La manovra vale 16 miliardi: meno tasse sui redditi e più fondi alla sanità. Cosa aspettarsi su risparmio, banche e difesa - Il governo Meloni si prepara alla sua quarta legge di Bilancio con un pil atteso al +0,7% nel 2026 e il debito pubblico al 136,4% nel 2028. Si legge su milanofinanza.it

Meno tasse in Manovra e più fondi alla Sanità, gli interventi del Governo - Il Documento programmatico racconta di un’Italia che prova a crescere tra riduzione Irpef, nuove misure per famiglie e sanità e una linea prudente sui conti pubblici ... Si legge su quifinanza.it