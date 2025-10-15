Manovra | nel 2027 si allunga di un mese l'età pensionabile TFR ancora bloccato per i dipendenti pubblici
Il governo si prepara a reintrodurre, in modo graduale, l'aumento dell'età pensionabile legato al meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, con un incremento di un mese a partire dal 2027. Resta irrisolto il problema del ritardo nel pagamento del TFR per i dipendenti pubblici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
