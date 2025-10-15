Manovra le imprese culturali invocano aiuti fiscali

Per aiutare le imprese che a vario titolo si occupano di cultura, il sostegno può arrivare anche dalla leva fiscale. Ad esempio introducendo una detrazione sulle spese culturali delle famiglie, con particolare attenzione all’acquisto di libri, compresi i testi scolastici, e ai biglietti per spettacoli dal vivo, per «rendere la cultura un bene accessibile e parte integrante del welfare familiare».. 🔗 Leggi su Feedpress.me

