Manovra le imprese culturali invocano aiuti fiscali

Per aiutare le imprese che a vario titolo si occupano di cultura, il sostegno può arrivare anche dalla leva fiscale. Ad esempio introducendo una detrazione sulle spese culturali delle famiglie, con particolare attenzione all’acquisto di libri, compresi i testi scolastici, e ai biglietti per spettacoli dal vivo, per «rendere la cultura un bene accessibile e parte integrante del welfare familiare».. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Manovra, le imprese culturali invocano aiuti fiscali

Approfondisci con queste news

Imprese, Gay: “Innovazione e sostenibilità devono essere il cuore della manovra economica”. https://f.mtr.cool/livvnjrhdb #marcogay #imprese #innovazione #manovra #economymagazine - X Vai su X

Ecco la #manovra: taglio aliquota #Irpef al 33%, 2 miliardi per i #salari e 4 per le imprese, #bonus casa e pace fiscale - #governoMeloni #Giorgetti #rottamazione - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, le imprese culturali invocano aiuti fiscali - Per aiutare le imprese che a vario titolo si occupano di cultura, il sostegno può arrivare anche dalla leva fiscale. Secondo gazzettadelsud.it

Manovra verso l'accelerazione tra tredicesima detassata e industria "nuda": cosa chiedono le imprese - Dopo l'incontro notturno a casa della premier, l'esecutivo incontra le principali associazioni datoriali prima della presentazione della legge di bilancio in Cdm domani, 14 ottobre ... Segnala today.it

Manovra, Giorgetti a imprese: "Non è chiusa, su banche si ragiona" - Allarme di Confindustria: "Manca la parola crescita, da gennaio stop incentivi e industria è nuda" ... Secondo msn.com