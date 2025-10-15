Manovra | Giorgetti espone la legge di bilancio in CdM venerdì ulteriore esame

«Oggi chiudiamo i numeri, poi le norme si perfezioneranno giovedì o venerdì», questa le tempistiche annunciate ieri dal ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, interpellato sulla legge di bilancio del 2026. Nel pomeriggio di martedì, il ministro dell’Economia ha illustrato in Consiglio dei Ministri i punti cardine della nuova manovra, e proprio durante il cdm è stato approvato il Documento di programmazione di bilancio, che contiene le tabelle con tutti i numeri della manovra e va inviato a Bruxelles entro il 15 ottobre. La manovra 2026 si delinea come un intervento da circa 18 miliardi di euro, con un impatto pari allo 0,7% del PIL, rappresenta la legge di bilancio più contenuta dal 2014, un altro segno della volontà del governo Meloni di mantenere in ordine i conti pubblici. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Manovra: Giorgetti espone la legge di bilancio in CdM, venerdì ulteriore esame

