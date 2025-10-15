Manovra flat tax al 10% sugli aumenti di stipendio bonus mamme rinforzato  nuovo Isee sale l’età della pensione | la guida

Dalle banche alle imprese, dai salari al bonus mamme: il Documento programmatico di bilancio delinea la prossima manovra triennale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

manovra flat tax 10Manovra, «flat tax» al 10% sugli aumenti di stipendio, bonus mamme rinforzato, il nuovo Isee, sale l’età pensionabile: la guida alle misure - Dalle banche alle imprese, dai salari al bonus mamme: il Documento programmatico di bilancio delinea la prossima manovra triennale ... corriere.it scrive

manovra flat tax 10Manovra, Borghi: “Niente accesso alla rottamazione per chi non dichiara” - Per la Lega, la maxi rata iniziale non ci deve essere, così come l’importo minimo per il singolo pagamento. Da repubblica.it

manovra flat tax 10Manovra, spunta flat tax su aumenti e festivi: Verso Cdm martedì - (LaPresse) Una 'flat tax' al 10%, con aliquota Irpef ridotta sugli aumenti da rinnovi contrattuali, così come pure su straordinari, festivi ... Da stream24.ilsole24ore.com

