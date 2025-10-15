Manovra da Irpef a rottamazione | interventi da 18 miliardi

Pace fiscale ‘selettiva’ fino a tutto il 2023, poi 9 miliardi in 3 anni per il taglio dell’Irpef, 4 miliardi per gli incentivi agli investimenti delle imprese, 3,5 miliardi in tre anni per le famiglie e la riforma dell’Isee. Della manovra in Consiglio dei ministri arrivano solo “i numeri”, per dirla con le parole del titolare dell’Economia Giancarlo Giorgetti: le tabelle vanno inviate a Bruxelles entro in 15 ottobre, ma la partita non è ancora chiusa, quindi l’approvazione della legge di Bilancio è rinviata a una successiva riunione. “La prospettiva è delineata”, ha assicurato il titolare del Tesoro, dal palco del Forum organizzato da Coldiretti, subito dopo il Cdm, “venerdì la definiremo nei particolari”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manovra, da Irpef a rottamazione: interventi da 18 miliardi

"Il taglio dell'#Irpef sarà un po' la misura bandiera della prossima manovra. L'obiettivo è ridurre le tasse per il ceto medio, si interviene sui redditi tra il 28 e i 50mila euro. Un risparmio medio di 440 euro l'anno" Michele Damiani ? #nonstopnews LIVE - X Vai su X

Manovra 2026, il governo dopo il Cdm annuncia le novità su Irpef, stipendi e bonus Ecco cosa sappiamo finora e cosa resta da decidere: https://fanpa.ge/VPoPH - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, taglio dell’Irpef e rottamazione quinquies confermati: le misure - Con un valore complessivo di 18 miliardi, la Manovra 2026 mira a sostenere famiglie, imprese e sanità riducendo il peso fiscale e cercando un equilibrio tra rigore finanziario e crescita del Paese ... Segnala quifinanza.it

Manovra da 18 miliardi, si tratta ancora su Irpef e contributo banche. Pace fiscale fino al 2023 - La pace fiscale, secondo fonti di governo, riguarderà tutto il 2023, escludendo coloro che non hanno mai presentato la dichiarazione dei redditi ... Si legge su blitzquotidiano.it

MANOVRA, GIORGETTI PREVEDE INTERVENTI PER 18 MILIARDI - Include interventi per circa 18 miliardi di euro, due in più rispetto a quelli previsti inizialmente, con un contributo complessivo intorno ai ... Secondo opinione.it