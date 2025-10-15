Manovra da 18 miliardi | più risorse per famiglie imprese e nuovi tagli alle tasse
La legge di Bilancio 2026 si presenta con un impegno finanziario maggiore rispetto alle attese: 18 miliardi di euro all’anno, di cui 2 in più rispetto alle previsioni iniziali. Il governo svela misure strategiche per ridurre le tasse, sostenere il reddito delle famiglie e incentivare gli investimenti delle imprese, con un occhio attento a contenere l’inflazione e rafforzare il welfare. Manovra fiscale e provvedimenti per famiglie e imprese. Tra le novità più rilevanti, la riduzione del secondo scaglione Irpef dal 35% al 33%, che assorbirà circa 9 miliardi nel triennio, e un fondo da 2 miliardi destinato all’adeguamento dei salari all’aumento dei prezzi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
