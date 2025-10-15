Manovra cosa cambia per gli italiani | Isee Irpef e pensioni

Roma, 15 ottobre 2025 – Sarà una manovra da circa 18 miliardi. Lo fa sapere il ministero dell’Economia e delle Finanze in una nota al termine del Consiglio dei ministri di oggi, martedì 14 ottobre, che ha dato il via libera al Documento programmatico di Bilancio. “Venerdì definiremo i particolari” ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “La Manovra di finanza pubblica interviene in un contesto in cui permangono forti elementi di incertezza” dice Giorgetti. “L’impegno del governo, in questo scenario, è proseguire da un lato nell’azione di sostegno del potere di acquisto delle famiglie, delle imprese e per il sociale, dall’altro assicurare la sostenibilità della finanza pubblica”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

