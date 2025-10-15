Manovra cosa cambia in busta paga | tutti gli interventi per far crescere i salari
Non solo il taglio dell’Irpef. In tema di salari la Manovra sembra poter riservare qualche sorpresa. L’intervento in busta paga potrebbe quindi essere doppio, da una parte con la riduzione della seconda aliquota Irpef, dall’altra con misure che incentivino gli aumenti per gli stipendi dei lavoratori italiani. Le risorse sono poche, con una Manovrina da soli 18 miliardi. Ma ci sono sia tre miliardi l’anno per la riduzione del secondo scaglione Irpef, sia due miliardi stanziati “al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita ”. Cosa vuol dire e quali saranno le conseguenze in busta paga? Quanto cresce la busta paga con il taglio dell’Irpef. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
