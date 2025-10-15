Manovra Bordignon Forum Ass Familiari | Prima casa fuori da Isee passo significativo

(Adnkronos) – "Si tratta di un passo significativo che sembra accogliere alcune tra le più rilevanti istanze evidenziate dal Forum. Ridurre l’impatto della prima casa sul computo dell’Isee, in quanto bene non disponibile perché necessario a garantire la vita familiare e non facilmente alienabile in caso di necessità, è una richiesta che portiamo da diversi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Forum Famiglie: taglio Irpef in base ai figli e 7 proposte per la Legge di Bilancio 2026 Il Forum delle Associazioni Familiari, guidato da Adriano Bordignon, ha presentato al ministro Giancarlo Giorgetti un pacchetto di misure per una fiscalità più equa. La richi - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, Bordignon (Forum Ass. Familiari): "Prima casa fuori da Isee passo significativo" - Il presidente dell'Associazione: 'Serve taglio Irpef sia proporzionale a numero figli e destrazione Iva al 19% per libri scolastici' ... Da adnkronos.com

Manovra: Bordignon (Forum), “positivi i segnali del Governo. Prioritario quoziente familiare, revisione Isee e rafforzamento dell’Assegno unico” - “In una fase emergenziale di denatalità e di invecchiamento della popolazione, è prioritario pensare al futuro del Paese partendo dalle esigenze della famiglia, la sola che può garantire insieme ... Scrive agensir.it

Manovra. Adriano Bordignon, pres. Forum delle Associazioni Familiari: “Positivi i segnali del Governo. Prioritario quoziente familiare, revisione Isee, e rafforzamento dell ... - “In una fase emergenziale di denatalità e di invecchiamento della popolazione, è prioritario pensare al futuro del Paese partendo dalle esigenze della famiglia, la sola che può garantire insieme ... Si legge su affaritaliani.it