Manovra Bonetti | Finalmente riparte Industria 4.0 frutto del contributo di Azione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 “Finalmente dal Consiglio dei Ministri una buona notizia, nella Legge di Bilancio infatti riparte Industria 4.0, che ridarà slancio alle imprese e alla crescita. Azione ha lavorato nel dialogo con il Governo con tenacia e insistenza e questo risultato è il frutto di una politica che non usa l'opposizione per bloccare il Paese ma al contrario contribuisce a farlo crescere", così Elena Bonetti di azione ai microfoni dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online