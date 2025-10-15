Manovra 2026 | Irpef al 33% tra 28 e 50 mila euro – Quanto risparmiate chi è coinvolto quando parte

È il cuore fiscale della legge di bilancio per il 2026: la seconda aliquota Irpef scende dal 35% al 33%, con un impianto che punta al potere d'acquisto dei redditi medio?medi. La misura entra nella cornice di interventi che il Governo ha definito nelle scorse ore e che oggi, 15 ottobre 2025, vengono trasmessi a .

