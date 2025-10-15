Manovra 2026 il blocco per pochi dell’età pensionabile non disinnesca la Fornero

Uno dei capitoli più delicati della prossima legge di Bilancio riguarda le pensioni. A partire dal 2027 ci sarà l’aumento dell’età pensionabile di tre mesi, con il passaggio dai 67 anni attuali a 67 anni e 3 mesi come previsto dalla Legge Fornero. Si tratta dell’adeguamento automatico alla speranza di vita, previsto dalla normativa vigente, che tiene conto dell’incremento dell’aspettativa di vita certificato dall’Istat. Il Governo sta valutando la possibilità di introdurre un blocco selettivo dell’aumento, limitandolo solo a determinate categorie di lavoratori. La soluzione più probabile, secondo quanto indicato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, è quella di applicare la cosiddetta sterilizzazione graduale: un aumento progressivo, pari a un mese all’anno, fino al completamento dei tre mesi previsti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Manovra 2026, il blocco (per pochi) dell’età pensionabile non disinnesca la Fornero

