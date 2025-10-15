Manovra 2026 da 18 mld€ da banche e assicurazioni 4,5 mld di contributi taglio dell' Irpef dal 35 al 33% e proroga bonus edilizi

Il governo ha discusso il testo base della manovra per poter comunicare all’Ue il Dpb, rivelando quindi i temi ufficialmente inseriti all’interno della legge di bilancio Nella serata del 14 ottobre il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha riferito al Consiglio dei mini. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Manovra 2026 da 18 mld€, da banche e assicurazioni 4,5 mld di contributi, taglio dell'Irpef (dal 35 al 33%) e proroga bonus edilizi

Leggi anche questi approfondimenti

Una manovra da 18 miliardi, ma è caos su banche e condoni - X Vai su X

Il Comitato esecutivo dell’Abi ha approvato all’unanimità la decisione di proseguire in via straordinaria con i contributi poliennali al Bilancio dello Stato. https://f.mtr.cool/bhgxwiaucx #banche #contributi #abi #bilancio #manovra2025 #governo #economymagaz - facebook.com Vai su Facebook

Tutte le misure della manovra finanziaria 2026 - Oggi l'invio a Bruxelles del Dpb, venerdì l'approvazione in un nuovo Cdm ... Secondo policymakermag.it

Manovra 2026 da 18 miliardi: tutti i numeri nel Dpb approvato/ Bozza misure: “più soldi a famiglie e sanità” - Manovra 2026, tutti i numeri del Dpb e le anticipazioni della Legge di Bilancio. Da ilsussidiario.net

Manovra 2026: Irpef giù, bonus edilizi prorogati, niente plastic e sugar tax. Le ultime novità del governo - Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento programmatico di Bilancio con i capisaldi della finanziaria: rinnovi contrattuali detassati, 3,5 miliardi in tre anni per la famiglia e contrasto al ... Come scrive quotidiano.net