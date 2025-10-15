Mannino Vigili del fuoco | Con gli ingegneri un rapporto strategico per la sicurezza e la
«Abbiamo rapporti consolidati con il Consiglio nazionale degli ingegneri e con tutti gli ordini territoriali, perché la prevenzione incendi e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono temi fondamentali», ha dichiarato Eros Mannino, capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, intervenendo al 69° Congresso nazionale degli ingegneri oggi a Rijeka. «Il nostro ruolo di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Capo del Dipartimento dei #vigilidelfuoco Attilio Visconti e il Capo del Corpo Nazionale Eros Mannino esprimono vicinanza e cordoglio per la tragica scomparsa di Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, i tre militari dell'Arma dei @_Carabinieri_ - X Vai su X
Il perugino Eros Mannino nuovo capo del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco - facebook.com Vai su Facebook
Infortuni, Mannino (Vigili del fuoco): "Snellire procedure senza abbassare livelli sicurezza" - "Sul fronte della sicurezza c'è un grande tema che è quello della semplificazione normativa, che non deve comportare un minor controllo, ma uno snellimento delle procedure. Scrive adnkronos.com
A Terralba il sottosegretario Prisco e il capo dei vigili del fuoco Mannino - ll sottosegretario al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, sarà domani 23 luglio alle ore 14. Come scrive unionesarda.it
Transizione energetica e nuovi materiali sfide vigili fuoco - Le sfide principali che coinvolgono oggi i vigili del fuoco riguardano la transizione energetica, nuovi materiali, nuove tecnologie "che comportano inevitabilmente nuovi rischi, richiedendo misure di ... ansa.it scrive