Manifestazione Lacrime Furenti presente anche Elisabetta Casini

Un presidio che diventa grido collettivo. Oggi, 15 ottobre, in Piazza Santi Apostoli si tiene la manifestazione nazionale “Lacrime Furenti”, un grande momento di mobilitazione contro femminicidi, violenze di genere, stalking, bullismo e ogni forma di sopraffazione. L’iniziativa è promossa. 🔗 Leggi su Veronasera.it

manifestazione lacrime furenti presente“Lacrime furenti” a Roma. L’appello di Maria Tuzi - Mercoledì 15 a Roma si terrà la manifestazione “Lacrime furenti” promossa anche da Alessandra Verni, la mamma di Pamela Mastropietro, insieme ad altre famiglie di vittime di gravi reati. Scrive ciociariaoggi.it

“Lacrime furenti” , a Roma il grido di tutte le vittime di violenza - MANTOVA Un presidio che si trasformerà in grido collettivo: il 15 ottobre a Roma, in piazza Santi Apostoli, si terrà la manifestazione “Lacrime Furenti”, ... Si legge su vocedimantova.it

