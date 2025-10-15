Manifestazione del 25 ottobre la Cgil | Non andare allo stadio scendi in piazza

Allo stadio a tifare o in piazza a protestare contro le politiche del governo? È la domanda lanciata dalla Cgil in vista della manifestazione del 25 ottobre, che si terrà in contemporanea allo sciopero a Roma e a quello del personale ferroviario in tutta Italia. La coincidenza con la giornata di campionato di Serie A, che in quel sabato vedrà in campo Napoli-Inter, Udinese-Lecce e Cremonese-Atalanta, ha spinto il sindacato a diffondere sui social un messaggio diretto ai tifosi: “Il 25 ottobre non andare allo stadio. Il 25 ottobre scendi in piazza. Io ci sarò. E tu?”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

