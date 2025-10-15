Manifestazione dei bambini per la pace non ‘balilla’ La politica fuori dalla scuola
??????Cesena, 15 ottobre 2025 – Bambini che vogliono la pace. E, nonostante questo, fanno incredibilmente discutere. Bambini che smuovono gli animi, ma infiammano la politica. E i genitori non ci stanno, e ne prendono le difese. Gli alunni (centinaia da quattro scuole elementari cesenati) si sono mossi lenti, uno accanto all’altro, in corteo. Lunedì scorso sono scesi in piazza del Popolo, ordinati, e motivati da un obiettivo comune. L’amore per la pace. Perché anche loro ‘sentono parlare di guerra’ ogni giorno. E hanno tutto il diritto di manifestare. Lunedì mattina centinaia di scolari con i loro insegnanti in piazza del Popolo sono arrivati con cartelli e disegni all’indomani della marcia Perugia-Assisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Domenica 12 ottobre 2025 in occasione della manifestazione MeleVallée 2025, i bambini della scuola dell’infanzia e primaria di Antey-Saint-André vi invitano a scoprire la mostra che hanno allestito con entusiasmo! Sala conferenze della Biblioteca di Ant - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazione dei bambini “per la pace, non ‘balilla’. La politica fuori dalla scuola” - Genitori e insegnanti delle scuole elementari difendono la manifestazione di lunedì a Cesena, dopo le accuse arrivate dalla Lega: “Anche loro hanno diritto di scendere in piazza” ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Partita la Marcia della Pace 2025, ci sono anche 2.000 bambini (foto e video) - 000 bambini per uno striscione coloratissimo e colorato (foto e video) ... assisinews.it scrive
Bambini per la pace. Centinaia di scolari in piazza del Popolo. Lega: "Come balilla" - Iniziativa con cartelli e disegni all’indomani della Marcia Perugia- Secondo msn.com