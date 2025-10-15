??????Cesena, 15 ottobre 2025 – Bambini che vogliono la pace. E, nonostante questo, fanno incredibilmente discutere. Bambini che smuovono gli animi, ma infiammano la politica. E i genitori non ci stanno, e ne prendono le difese. Gli alunni (centinaia da quattro scuole elementari cesenati) si sono mossi lenti, uno accanto all’altro, in corteo. Lunedì scorso sono scesi in piazza del Popolo, ordinati, e motivati da un obiettivo comune. L’amore per la pace. Perché anche loro ‘sentono parlare di guerra’ ogni giorno. E hanno tutto il diritto di manifestare. Lunedì mattina centinaia di scolari con i loro insegnanti in piazza del Popolo sono arrivati con cartelli e disegni all’indomani della marcia Perugia-Assisi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione dei bambini “per la pace, non ‘balilla’. La politica fuori dalla scuola”