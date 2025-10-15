Manifestanti mandano all' ospedale sei poliziotti
Teppisti travestiti da manifestanti, anche a Udine prima e durante la partita di calcio Italia Israele si sono registrati scontri tra forze dell'ordine e violenti. A denunciarlo in una nota è stato Luca Capalbo, segretario provinciale FSP Polizia di Stato. «Ieri 14 ottobre, durante la partita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altre letture consigliate
A via Guido Reni i cittadini chiedono da mesi un incontro con Comune e Municipio e loro invece gli mandano le ruspe. Le parole dell’assessore Patanè, che ha definito i presenti “manifestanti facinorosi”, sono inaccettabili e offensive. Si tratta infatti di cittadini - facebook.com Vai su Facebook
Negli ospedali del Trentino in centinaia manifestano per Gaza - A Trento, così come a Rovereto, Borgo ed Arco, medici, infermieri ed altri lavoratori della sanità stanno manifestando davanti agli ospedali per il popolo palestinese e contro il genocidio di Gaza. Segnala msn.com