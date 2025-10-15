Manifestanti mandano all' ospedale sei poliziotti

Padovaoggi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Teppisti travestiti da manifestanti, anche a Udine prima e durante la partita di calcio Italia Israele si sono registrati scontri tra forze dell'ordine e violenti. A denunciarlo in una nota è stato Luca Capalbo, segretario provinciale FSP Polizia di Stato. «Ieri 14 ottobre, durante la partita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

manifestanti mandano ospedale seiNegli ospedali del Trentino in centinaia manifestano per Gaza - A Trento, così come a Rovereto, Borgo ed Arco, medici, infermieri ed altri lavoratori della sanità stanno manifestando davanti agli ospedali per il popolo palestinese e contro il genocidio di Gaza. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manifestanti Mandano Ospedale Sei