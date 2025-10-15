Mancini al primo gol con l’Italia salgono a 34 i marcatori della Roma | la classifica
Snobbato per quasi tutta l’era Spalletti, qualcosa di ingiusto ed insensato viste le prestazioni che stava fornendo ed una nuova maturità dimostrata in campo, ma ora Gianluca Mancini si sta giustamente ritagliando lo spazio che merita in questa Nazionale azzurra. La leadership che sta dimostrando alla Roma si sta rivelando arma preziosa anche per Gattuso, che lo ha inserito nelle rotazioni di una difesa in cui ci sta a pennello. Ieri sera contro Israele una prova solida, coronata anche dallo stacco imperioso in area avversaria a fine gara che ha chiuso la gara sul 3-0 e gli ha regalato la gioia del primo gol con la maglia dell’Italia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
