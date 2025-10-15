Mamma sta morendo | l’appello disperato dello youtuber commuove il web

Un messaggio carico di dolore e speranza ha scosso il web nelle ultime ore. Michele Molteni, youtuber lecchese seguito da oltre un milione e mezzo di persone, ha condiviso un video toccante in cui racconta la drammatica situazione della madre, gravemente malata. Con la voce rotta dall’emozione, ha confessato: “È il video più difficile della mia vita”, chiedendo aiuto a chiunque possa offrire un sostegno concreto. Nel suo racconto, Molteni ripercorre i mesi di una malattia iniziata con una semplice tosse, poi trasformatasi in una diagnosi terribile: tumore al polmone già diffuso, con metastasi che hanno compromesso alcune funzioni motorie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Mamma sta morendo”: l’appello disperato dello youtuber commuove il web

